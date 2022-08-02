На Украине объявили обязательную эвакуацию из Донбасса

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что началась обязательная эвакуация из Донбасса. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.
«Первый поезд прибыл сегодня утром [2 августа] в Кропивницкий... Всех встретили и расселили, всем помогли», — уточнила Верещук.
Украинский премьер поблагодарила местные службы, международные организации и волонтеров.
«Образцовая работа!» — заключила Верещук.
Ранее Россия направила генсеку ООН данные о применении ВСУ запрещенных мин «Лепесток».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.