На Украине объявили обязательную эвакуацию из Донбасса

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что началась обязательная эвакуация из Донбасса. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

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«Первый поезд прибыл сегодня утром [2 августа] в Кропивницкий... Всех встретили и расселили, всем помогли», — уточнила Верещук.

Украинский премьер поблагодарила местные службы, международные организации и волонтеров.

«Образцовая работа!» — заключила Верещук.

Ранее Россия направила генсеку ООН данные о применении ВСУ запрещенных мин «Лепесток».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.