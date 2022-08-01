Власти Тайваня получили запрос о приеме Нэнси Пелоси

Власти Тайваня заявили, что визит главы Конгресса США Нэнси Пелоси на остров все же может состояться. Видного политика ждут в столице страны Тайбэе во вторник, 2 августа. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Правительство страны подчеркнуло, что якобы получило запрос о приеме Нэнси Пелоси в Тайбэе.

Американский политик, возможно, прибудет на Тайвань 2 августа. На следующий день у нее запланирована встреча с руководством острова. После переговоров Пелоси покинет столицу островного государства, сообщает China Times.