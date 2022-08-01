Франция отменила антиковидные меры на границе

Французские власти с понедельника отменяют меры по борьбе с распространением коронавируса, которые применялись на границе страны. Об этом в своем Twitter написал министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон.

"Начиная с понедельника санитарные меры, применяемые на границе, отменяются как для въезжающих, так и для выезжающих", - написал он.

Как уточняет газета Minute, в частности, для путешественников отменяются тесты на ковид, а также вакцинные пропуска.

Вместе с тем Бон призвал французов добровольно соблюдать антиковидные рекомендации, в том числе продолжать носить маски в транспорте.

Как сообщили в комиссии законодательных предположений парламента, правительству понадобится специальное разрешение законодательного органа, если оно захочет восстановить такие ограничительные меры, как санитарные пропуска, обязанность ношения защитной маски, карантин и комендантский час. Раньше эти меры могли вводиться кабмином самостоятельно в зависимости от развития эпидемической ситуации.