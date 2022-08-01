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18 минут назад

Франция отменила антиковидные меры на границе

ТАСС

Французские власти с понедельника отменяют меры по борьбе с распространением коронавируса, которые применялись на границе страны. Об этом в своем Twitter написал министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон.

Франция отменила антиковидные меры на границе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Начиная с понедельника санитарные меры, применяемые на границе, отменяются как для въезжающих, так и для выезжающих", - написал он.

Как уточняет газета Minute, в частности, для путешественников отменяются тесты на ковид, а также вакцинные пропуска.

Вместе с тем Бон призвал французов добровольно соблюдать антиковидные рекомендации, в том числе продолжать носить маски в транспорте.

Как сообщили в комиссии законодательных предположений парламента, правительству понадобится специальное разрешение законодательного органа, если оно захочет восстановить такие ограничительные меры, как санитарные пропуска, обязанность ношения защитной маски, карантин и комендантский час. Раньше эти меры могли вводиться кабмином самостоятельно в зависимости от развития эпидемической ситуации.

Данные французских властей свидетельствуют о том, что число новых случаев заражения коронавирусом снижается. В воскресенье было объявлено о 31,5 тыс. новых заболевших, что более чем на треть меньше, чем неделей ранее. За прошлую неделю ковид унес жизни 544 человек, а всего с начала эпидемии от коронавируса умерли около 152 тыс. человек. В стране продолжается кампания по ревакцинации населения, бустерную прививку уже сделали около 40,5 млн из 67 млн французов.

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