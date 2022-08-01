Более тысячи фур скопилось на границе России и Грузии

На границе России и Грузии образовалась гигантская пробка. В очереди стоят свыше 1,3 тыс. фур и порядка 500 легковых автомобилей. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что пункт пропуска «Казбеги - Верхний Ларс» - единственный действующий автомобильный КПП на всем протяжении российско-грузинской границы.
Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев уточнил в понедельник, 1 августа, что своей очереди на выезд из России ожидают 1332 большегруза и 480 легковых машин.
Ограничительные меры против РФ в значительной мере отразились на логистике. В результате, Военно-Грузинская дорога стала важнейшей транзитной магистралью на Северном Кавказе. Единственный КПП на трассе с нагрузкой ощутимо не справляется, сообщает телеканал НТВ.
По данным издания, водители некоторых автомашин ждут своей очереди на выезд на протяжении нескольких недель.
Представитель ФГКУ «Росгранстрой» Иван Новичков пояснил, что с российской стороны действуют 25 полос. В Грузии работают только четыре. В итоге, из-за того, что грузинские таможенники не в состоянии принять большое количество автомобилей, на КПП нередко возникает коллапс.