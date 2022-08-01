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40 минут назад

СМИ: Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM со ссылкой на окружение французского лидера.

СМИ: Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Разговор президентов, начавшийся около полудня (13:00 мск - прим. ТАСС), к настоящему времени завершен", - указывается в сообщении.

По данным телеканала, это была "первая беседа Макрона с Зеленским со времени визита французского президента в Киев 16 июня". Одной из тем, как предполагает BFM, стало обсуждение начавшегося в понедельник экспорта украинского зерна из Одессы.

Елисейский дворец пока официально не сообщил какие-либо подробности о состоявшемся разговоре.

В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, представители которого будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Груженное зерном судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышло в понедельник из порта Одессы. Сухогруз стал первым судном с украинским продовольствием, которое вышло в море в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле.

В мире,Эмманюэль Макрон,Владимир Зеленский,ООН,
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