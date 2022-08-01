Премьер Испании высказался о независимости Косово

Провозглашение в одностороннем порядке независимости Косово от Сербии в 2008 году нарушило международное право. С соответствующим заявлением выступил премьер Испании Педро Санчес в ходе визита в Албанию, передает портал Kosovo online.
Напомним, что сейчас Санчес совершает турне по Балканам. Он уже успел посетить Сербию и Черногорию. Сейчас он находится с визитом в Албании. В Тиране после встречи с премьером Эди Рамой была проведена совместная пресс-конференция.
«Думаем, что одностороннее провозглашение независимости, это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо при всем уважении, которое испытываем к албанскому народу. Это не значит, что не поддерживаем диалог с Приштиной ради сближения с ЕС. Это позиция Испании», - подчеркнул Санчес.
Заявление было сделано в связи с очередным обострением в Косово и Метохии. Ранее на севере Косово наблюдались протесты в связи с запланированным Приштиной запретом на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.