Протесты в Багдаде: почему в столицу Ирака ввели войска

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал массовые протесты в Багдаде и ввод войск в столицу Ирака , а также поделился мнением о перспективах дальнейшего развития ситуации.

Ранее в столицу Ирака Багдад на фоне массовых протестов жителей государства были введены войска. В силовых структурах страны заверили, что они «не вмешиваются в политику». При этом представители властей Ирака отмечали, что против демонстрантов не будут применяться боевые и резиновые пули, а также дымовые шашки.