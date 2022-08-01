Протесты в Багдаде: почему в столицу Ирака ввели войска

Ситуация в Ираке, в частности в Багдаде, уже давно достаточно сложная. Социально-экономический кризис в Ираке был и при прежнем правительстве, он продолжается и при действующей власти. Протестные манифестации там периодически возникают. Если мы вспомним, полтора-два года назад были манифестации в связи с ухудшением уровня жизни, нехваткой ряда жизненно необходимых продуктов. Тогда на манифестации выходили тысячи людей, широкие протесты шли в Багдаде, и была применена военная сила, и были десятки убитых. Но затем удалось минимизировать эти протесты, тем не менее проблемы оставались.
Сейчас этот кризис продолжается. В Ираке есть политические силы, которые выступают за широкие отношения с Ираном
, за продолжение этих отношений. И есть силы, которые выступают против этого, они поддерживаются американскими представителями и силами антииранской направленности в Ираке. Это о том, что касается политической подоплеки. Но в целом эти волнения - продолжение тех протестных манифестаций, которые были ранее. Они обусловлены социально-экономическим кризисом в Ираке.
Движение Садра (шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр - прим. ред.) обвиняет правительство Ирака во всяческих коррупционных махинациях, которые отчасти имеют место быть. Но Иран поддерживает ту правящую группировку, которая сейчас стоит у власти, поэтому ситуация достаточно сложная.
Использование военной силы, силовое подавление манифестаций и раньше имело место быть, оно продолжается и сейчас. Вооруженные силы в Ираке, как и в любом государстве, подчиняются руководству страны. И они будут действовать по приказу этого руководства. Каких-то проявлений того, что вооруженные силы Ирака не будут выполнять приказы или выступят против гражданского конфликта на широкой основе, пока не наблюдается. Хотя я напомню, что Ирак после американского вторжения и краха режима Саддама Хусейна по политической канве не то, чтобы расколот, но там имеются три составляющие - это шиитские силы, которые сейчас в основном стоят у власти, это представители суннитских сил, часть из которых одно время если не поддерживала Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ - прим. ред.), то по крайней мере контактировала с ним, и это курдское национальное движение, Иракский Курдистан, но там наименьшая степень протеста имеет место быть. И говорить о том, что вооруженные силы будут представлять собой какую-то оппозицию нынешнему руководству, пока не приходится.
В периоды предыдущих протестных манифестаций вооруженными силами применялись и боевые патроны, и было много погибших. Это, конечно, вызвало волну протеста и осуждения, в том числе и за пределами Ирака. На мой взгляд, сейчас, учтя этот опыт, руководство страны делает заявления о том, что боевые и резиновые пули использоваться не будут.
Здесь также сказывается и то, что руководство Ирака находится в достаточно сложной ситуации, когда на него есть и проамериканское давление, и есть достаточно большое давление со стороны Ирана. И большое число иракцев, большое число представителей иракского политического истеблишмента поддерживают Иран, находятся под его влиянием. Это противостояние между проамериканскими и антиамериканскими, проиранскими силами имеет место в Ираке. И здесь вооруженные силы, естественно, подчиняются руководству, где в основном представлены шиитские силы, хотя в нем также есть представители суннитов и курдов. Тем не менее повторения того, что было в предыдущие годы, когда было много погибших в результате силового подавления протестов, на мой взгляд, сейчас не будет. Полагаю, руководство Ирака попытается как-то минимизировать эти протесты другими мерами. Но то, что применяются войска, - это практика, которая достаточно давно существует в Ираке. Особенно с момента краха государства Саддама Хусейна.
Думаю, в Ираке будет найден какой-то консенсус. Возможно, будут изменения в правительстве. Но обострения накала протестных манифестаций, полагаю, не предвидится. Скорее всего, протест будет минимизирован, будут приняты меры для того, чтобы удовлетворить требования демонстрантов.