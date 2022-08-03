В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
34 минуты назад

СМИ: Чубайс, госпитализированный на Сардинии, беседовал с местным прокурором

ТАССиещё 2

Состояние экс-спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, который был доставлен в клинику Mater Olbia на Сардинии, улучшается. Об этом в среду сообщила местная газета L'Unione Sarda.

Как утверждает издание, после его госпитализации инцидентом якобы заинтересовались итальянские спецслужбы. При этом результаты анализов Чубайса еще ожидаются, они были предположительно отправлены в лабораторию в городе Парма, отмечает газета. По ее сведениям, с Чубайсом разговаривал местный прокурор Грегорио Капассо.

К Байдену вновь вернулся кашель

В понедельник газета la Repubblica выступила с утверждением, что Чубайс почувствовал первые симптомы недомогания во время отдыха на курорте Коста-Смеральда на Сардинии. Врачам Чубайс пожаловался, что ему "трудно двигать руками и ногами", отмечало издание. Газета также утверждала, что полиция якобы задействовала своих специалистов для проведения тестов, чтобы выяснить, не идет ли речь об отравлении. При этом источники агентства АНСА указывали, что ни специалисты полиции, ни другие представители правоохранительных органов не проводили никаких тестов в доме Чубайса на Сардинии. Источник британской газеты Financial Times сообщал, что Чубайс не думает, что его отравили.

Ранее телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что тот находится в реанимации. В воскресенье источник в окружении Чубайса сообщил ТАСС, что его состояние улучшилось в ходе лечения синдрома Гийена-Барре в одной из европейских клиник. В сардской клинике Mater Olbia ТАСС не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Чубайс есть среди их пациентов.

В мире,Видео,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,Ксения Собчак,Роснано,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители