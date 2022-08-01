Президент Болгарии распустил парламент

Пресс-служба главы Болгарии сообщила о роспуске Народного собрания. Соответствующий указ был подписан президентом страны, передает ТАСС.

«Президент Румен Радев подписал указ, которым распускает 47-е Народное собрание со 2 августа и назначает проведение выборов в Народное собрание на 2 октября 2022 года», - говорится в сообщении.

В соответствии с другим указом в стране назначено техническое правительство. Его возглавит Гылыб Донев. Начиная со вторника, 2 августа, правительство начнет выполнять свои функции.