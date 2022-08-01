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7 минут назад

На японской АЭС произошла утечка семи тонн радиоактивной воды

News.ru

На старейшей атомной электростанции в Японии «Михама» произошел разлив радиоактивной воды из третьего реактора, сообщает Kyodo со ссылкой на оператора станции Kansai Electric Power. По данным издания, всего утекло более семи тонн жидкости.

На японской АЭС произошла утечка семи тонн радиоактивной воды
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Эксперты утверждают, что несмотря на разлив воды, она не представляет опасности для окружающей среды. Подобным образом год назад правительство Японии разрешило сливать в океан большой объем воды с АЭС «Фукусима-1», которая, по утверждению энергетической компании Tokyo Electric Power, в целом прошла очистку от радиоактивных веществ, но всё ещё содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода.

В январе на АЭС «Фукусима-1» произошла утечка раствора, необходимого для поддержания ледяной стены под аварийной станцией. Было потеряно не менее 4 тонн раствора. Специалисты станции заявляли, что причиной могло стать повреждение одной из труб. Сейчас ведутся работы по поиску и устранению неисправности.

Так называемая ледяная стена под АЭС была создана в 2016 году. Она окружает станцию полностью и блокирует приток грунтовых вод, попадающих под здания реакторов и смешивающихся с радиоактивной жидкостью. Стоимость создания барьера составила более $300 млн.

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