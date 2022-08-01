На японской АЭС произошла утечка семи тонн радиоактивной воды

На старейшей атомной электростанции в Японии «Михама» произошел разлив радиоактивной воды из третьего реактора, сообщает Kyodo со ссылкой на оператора станции Kansai Electric Power. По данным издания, всего утекло более семи тонн жидкости.

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Эксперты утверждают, что несмотря на разлив воды, она не представляет опасности для окружающей среды. Подобным образом год назад правительство Японии разрешило сливать в океан большой объем воды с АЭС «Фукусима-1», которая, по утверждению энергетической компании Tokyo Electric Power, в целом прошла очистку от радиоактивных веществ, но всё ещё содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода.

В январе на АЭС «Фукусима-1» произошла утечка раствора, необходимого для поддержания ледяной стены под аварийной станцией. Было потеряно не менее 4 тонн раствора. Специалисты станции заявляли, что причиной могло стать повреждение одной из труб. Сейчас ведутся работы по поиску и устранению неисправности.