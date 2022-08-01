В ДНР начался суд над украинской нацгруппировкой «Медведи SS»

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приступил к рассмотрению дела украинской националистической группировки «Медведи SS». Об этом сообщает ТАСС.

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Как сообщили агентству в пресс-службе суда, дело в отношении командира группировки Александра Кравцова было объединено в одно производство с делом остальных восьмерых ее участников. Оно будет рассматриваться в закрытом режиме.

Члены группировки «Медведи SS» ранее признались в совершенных ими десятках убийствах на территории Донбасса — установлено, что от их действий погибли более 100 человек.