Times: европейская разведка заинтересовалась болезнью Чубайса

Британское издание The Times, комментируя состояние экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, который попал в больницу на итальянской Сардинии в связи с синдромом Гийена-Барре, сообщает, что европейская разведка заинтересовалась болезнью бывшего российского чиновника.

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По данным издания, разведывательное агентство одной из европейских стран заинтересовалось ситуацией с самочувствием Чубайса — утверждается, что уехавший из страны экс-чиновник якобы мог стать жертвой отравления со стороны российских спецслужб. Причиной данного предположения считают якобы несогласие Чубайса с проведением специальной военной операцией на Украине.

В марте этого года Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Анатолий Чубайс не назвал причину своей отставки.

Ранее стали известны подробности о состоянии госпитализированного на Сардинии Анатолия Чубайса.