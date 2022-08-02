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2 минуты назад

Times: европейская разведка заинтересовалась болезнью Чубайса

Газета.Ruиещё 1

Британское издание The Times, комментируя состояние экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, который попал в больницу на итальянской Сардинии в связи с синдромом Гийена-Барре, сообщает, что европейская разведка заинтересовалась болезнью бывшего российского чиновника.

Times: европейская разведка заинтересовалась болезнью Чубайса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, разведывательное агентство одной из европейских стран заинтересовалось ситуацией с самочувствием Чубайса — утверждается, что уехавший из страны экс-чиновник якобы мог стать жертвой отравления со стороны российских спецслужб. Причиной данного предположения считают якобы несогласие Чубайса с проведением специальной военной операцией на Украине.

Зарубежные СМИ раскрыли подробности госпитализации Чубайса

В марте этого года Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Анатолий Чубайс не назвал причину своей отставки.

Ранее стали известны подробности о состоянии госпитализированного на Сардинии Анатолия Чубайса.

Чубайс находится в больнице города Ольбия на Сардинии, где заболел во время курортного отдыха. По предварительным данным, ухудшение состояния здоровья экс-чиновника связано с тем, что ранее у него был выявлен синдромом Гийена-Барре (СГБ) — редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система больного повреждает периферические нервы.

В мире,Анатолий Чубайс,Роснано,
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