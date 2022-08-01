Шольц и Макрон могут разругаться с Брюсселем из-за России

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут вступить в конфликт с Брюсселем в поисках нового диалога с Владимиром Путиным. У политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой.

Лидеры Германии и Франции могут вступить в конфликт с Еврокомиссией в целях стабилизации диалога с Россией, так как это единственное решение проблем Евросоюза, полагает журналист Мартин Джей в материале портала Strategic Cultur Foundation (SCF). Он считает, что у политиков могут возникнуть претензии к главе ЕК на фоне падения курса евро до паритета с долларом, политического кризиса в Италии, двузначной инфляции в европейских странах и ситуацией с поставками вооружения Украине.

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«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединится Макрон в поисках нового диалога с Путиным», — считает автор материала.

Обозреватель подчеркивает, что глава ЕК не справилась не только в ситуации российской спецоперации на Украине, но и в вопросах грядущего общеевпропейского кризиса, Brexit и пандемии COVID-19.

«Кто бы мог подумать, что такая политическая фигура, как Урсула фон дер Ляйен, окажется такой бесполезной? По определению главы Еврокомиссии должны быть довольно неумелыми и раболепными перед своими хозяевами Францией и Германией. Но мало кто мог предположить, что фон дер Ляйен так сильно напортачит», — говорится в тексте SCF.

Подчеркивается, что Италии вскоре нужно будет выплачивать долги кредиторам по более высоким ставкам из-за ряда действий Европейского центрального банка. Поскольку Италия является одной из стран-основателей Евросоюза, «трудно представить себе этот сценарий без изменения позиции Макрона и Шольца в отношениях с властями ЕС и с Россией».

Автор напоминает, что ФРГ недавно начала проявлять признаки желания перейти к нормализации отношений с Россией.

«Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере €9 млрд», — пишет SCF.

В то же время ФРГ не смогла передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания.

«Это не просто «трещины», а реальные сигналы», — говорится в материале.

Начало европейского раскола

Отмечается, что раскол в ЕС может начаться с кризиса в Италии, поскольку, по мнению автора материала, уход с поста премьер-министра страны Марио Драги напрямую связан не только с внутренними экономическими причинами, но и с общеевропейскими действиями в ответ на спецоперацию России на Украине.

«Возможно, что Италия станет отправной точкой своего рода распада ЕС, поскольку коалиционное правительство рухнет. <…> Именно Италия выстрелит из стартового пистолета, чтобы изменить политику ЕС в отношении России и войны на Украине», — говорится в материале.

Отмечается, что с высокой долей вероятности внеочередные выборы в Италии приведут к власти коалицию двух правых групп, лидеры которых поддерживают Путина. После этого другие члены ЕС могут увидеть «нелепость наказания Путина», которое только разрушает экономику всех членов Евросоюза. Также отмечается, что выборы в Италии могут привести к цепной реакции — «популистским восстаниям» в других странах, которые напугают европейские элиты и вызовут полноценный диалог с Россией.

Кроме того, SCF пишут о грядущем расколе в отношениях между США и ЕС. Прежде всего, отмечает автор, это связано с действиями Брюсселя и Вашингтона в вопросе военной поддержки Украины, поскольку «уверенное саморазрушение Байдена на промежуточных выборах в ноябре приведет к значительному снижению роли США в поставках оружия Зеленскому». Также предполагается, что вследствие коррупции на Украине вскоре станет известно о «незаконной продаже большей части американского оборудования сирийским джихадистам», и стороны начнут обвинять в этом друг друга.

Движения на пути к миру

В конце июля стало известно, что глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст допустил запуск трубопровода «Северный поток — 2» из-за того, что поставки через «СП — 1» ограничены, а ФРГ по-прежнему нуждается в российском газе.

«В целом все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, — он так и так остается российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке — 2» имеет скорее символический характер», — объяснил Клаус Эрнст.

28 июля бургомистры семи городов и коммуна на острове Рюген в Балтийском море обратились к правительству ФРГ с предложением обдумать использование «Северного потока — 2». В обращении утверждается, что путь федеральных властей по отказу от российских энергоносителей, по мнению бургомистров, является неверным. Там полагают, что энергетическая безопасность и стабильность поставок топлива в долгосрочной перспективе являются приоритетными для ФРГ, соответственно, если не получается использовать на 100% мощности «СП —1», необходимо обдумать подключение «СП — 2».

Также в начале июня издание The Hill писало, что страны Европы осознают начинающийся экономический кризис и неэффективность антироссийских санкций, что вызвало поиск компромиссов в отношениях с Россией и попытку выстроить диалог.