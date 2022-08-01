Обзор иноСМИ: "самоубийство" ЕС и опасность С-400 для НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Антироссийские санкции ведут ЕС к самоубийству»

Введенные ЕС жесткие антироссийские санкции не помогли улучшить ситуацию на Украине и «наносят больше вреда Европе, чем России». Об этом со ссылкой на экспертов пишет Daily Express.

Экономисты отметили, что в случае приостановки Россией поставок газа, европейцев ждет «суровая зима», а рецессия в экономике неизбежна. Санкции против России являются «самоубийством для Европы» и, если ситуация не изменится, что она рискует погрузиться в крупнейший финансовый кризис, который когда-либо испытывала, уверены они.

«Российские С- 400 представляют опасность для НАТО»

Российские С-400 «Триумф», называемые в НАТО SA-21 Growler, рекламируются как наиболее эффективные средства противовоздушной обороны в мире, способные отслеживать «самолеты-невидимки». Насколько эти утверждения соответствуют действительности, разбиралось издание Business Insider.

Автор статьи пришел к выводу, что система далеко не так эффективна, какой ее часто считают, при этом С-400 является «одной из самых эффективных, если не самой эффективной системой ПВО в мире». Такой парадоксальный вывод связан с тем, что создать идеальную противовоздушную оборону, особенно в условиях появления гиперзвукового оружия крайне сложно. При этом, обладая рядом недостатков, в том числе слабой эффективностью против массированных атак недорогими ракетами и беспилотникамии, российские С-400 остаются весьма грозным оружием.

В НАТО назвали российскую подлодку «черной дырой»

Россия уже на протяжении 30 лет производит не только атомные, но и дизельные подводные лодки. И основу ее дизельного флота составляют подлодки «Проекта 877» («Палтус»), которые получили прозвище «черная дыра». Об этом пишет The National Interest.

Издание отмечает, что такое прозвище подлодки, не отличающиеся быстротой и глубиной погружения, заслужили тем, что их усовершенствованные модели практически незаметны. Экипаж подводных лодок этого класса состоит всего из 12 офицеров и 41 рядовых и может 45 дней обходиться без пополнения запасов. Эти лодки показали свою эффективность и особенно хорошо работают на мелководье, отмечается в статье.

В Германии потребовали прекратить «делать из России вечного злодея»

Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн напомнил, что отстаивание своих интересов военным путем характерно не только для России, но и для стран НАТО. Он также назвал главной ошибкой Запада отказ от новой «архитектуры безопасности, учитывающей интересы бывших советских республик и России», пишет Compact.

При этом озвученные немецким политиком тезисы привели к скандалу в Германии. Член Свободной демократической партии Германии Ханс-Ульрих Рюльке заявил, что «потрясен этими заявлениями» на фоне украинского кризиса и потребовал от премьер-министра земли Винфрида Кречмана немедленно вмешаться в ситуацию.

«ЕЦБ тушит «лесной пожар» инфляции садовым шлангом»

Антироссийские санкции ЕС привели к рекордной инфляции в еврозоне, где в июле цены выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение покупательской способности евро приводит к глубокой эрозии всей финансовой системы, отмечает Compact.