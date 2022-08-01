Гутерриш сообщил об уровне угрозы ядерной опасности в мире

"В настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен разгара холодной войны <...>. Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", - сказал он.