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47 минут назад

Гутерриш заявил, что ядерная опасность достигла уровня разгара холодной войны

ТАССиещё 4

Опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии обзорной конференции стран - участниц Договора по нераспространению ядерного оружия.

Гутерриш сообщил об уровне угрозы ядерной опасности в мире
Фото: ТАССТАСС

"В настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен разгара холодной войны <...>. Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", - сказал он.

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,
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