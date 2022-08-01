На одном из КПП между Косово и Сербией появились американские военные

На косоварском КПП Кошутице на границе с Сербией появились американские военные из международных сил KFOR. Об этом сообщает агентство «Sputnik Сербия» со ссылкой на источники.

Сообщается, что американцы прибыли в сопровождении полиции непризнанной республики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обострения конфликта между Косово и Сербией пока удалось избежать, однако вопрос всего лишь отложен на месяц.