Страны Запада должны перестать демонизировать Россию, заявил глава транспортного ведомства немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн журналу Compact.

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Он отметил, что США, а также странны НАТО отстаивали свои интересы и для этого вступали в военные конфликты. Они нарушали нормы международного права, вторгаясь на территорию Югославии, в Косово, Афганистан и дважды – в Ирак, передает «Прайм».

«Американские вторжения вместо мира и демократии приносили в основном разрушения», – сказал Херманн.

По его мнению, Запад мог после окончания холодной войны выстроить с Москвой новую архитектуру безопасности. Однако НАТО предпочло политику расширения своего военного блока на восток.