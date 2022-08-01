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42 минуты назад

Немецкий министр призвал прекратить демонизировать Россию

Деловая газета "Взгляд"

Страны Запада должны перестать демонизировать Россию, заявил глава транспортного ведомства немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн журналу Compact.

Немецкий министр призвал прекратить демонизировать Россию
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Он отметил, что США, а также странны НАТО отстаивали свои интересы и для этого вступали в военные конфликты. Они нарушали нормы международного права, вторгаясь на территорию Югославии, в Косово, Афганистан и дважды – в Ирак, передает «Прайм».

«Американские вторжения вместо мира и демократии приносили в основном разрушения», – сказал Херманн.

По его мнению, Запад мог после окончания холодной войны выстроить с Москвой новую архитектуру безопасности. Однако НАТО предпочло политику расширения своего военного блока на восток.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду».

В мире,Михаэль Кречмер,НАТО,
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