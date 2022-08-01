«На стороне Косово»: аналитик допустил участие НАТО в конфликте с Сербией

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал обострение ситуации на границе Косово и Сербии. По словам эксперта, если конфликт между Приштиной и Белградом перейдет в военную фазу, то Североатлантический альянс может приять в нем участие на стороне Косово.





Военный конфликт возможен, в том числе с участием и натовских сил. Потому что, с одной стороны, есть профессиональная, достаточно хорошо подготовленная и мотивированная сербская армия. С другой стороны, есть бандитское государство и бандитские вооруженные силы Косово. Конечно, такое столкновение будет не в пользу Косово, это все прекрасно понимают. Поэтому НАТО, безусловно, займет прокосовскую позицию и обязательно будет участвовать на стороне косовских бандитов. Это совершенно определенно, здесь сомневаться не нужно. И сербы, кстати сказать, это тоже хорошо понимают, поэтому, я полагаю, они постараются удержаться от прямого военного столкновения, насколько это будет возможно. Потому что повторение ситуации 1999 года будет неизбежно при таком сценарии развития конфликта.



С политико-дипломатической точки зрения Россия занимает четкую позицию - просербскую. И не стоит думать, что здесь что-то изменится. Конечно, Москва поддерживает сербов и в политико-дипломатическом плане, и в международных институтах. Но, к сожалению, сейчас это не является главным фактором. Хотя, безусловно, мы какие-то действия - в соответствии с резолюцией Совбеза - против сербов не допустим. Ни мы, ни китайцы. С другой стороны, с военно-технической точки зрения мы мало что можем сделать для Сербии. Потому что даже несостоявшийся визит главы



Это очередной очаг конфликта в Европе, тем более на Балканах, который, вполне возможно, закончится очередным массовым исходом. Надо просто помнить, что все конфликты, которые были на территории Югославии, были кровавыми, с десятками тысяч смертей. И в данном случае, если такой конфликт все-таки произойдет, то для Европы это будет серьезная проблема. Дестабилизация будет не только в странах бывшей Югославии, но и на всех Балканах.



Мой прогноз, что, к сожалению, это будет тягучий конфликт, когда стороны будут преследовать свои цели. А эти цели расходящиеся. Цели Косово - это абсолютный суверенитет и окончательное выдавливание сербов со своей территории. Цель сербов - это сохранение хотя бы формальных оснований для того, чтобы считать Косово частью территории Сербии. При этом НАТО постарается избежать участия в конфликте в том случае, если он будет развиваться невоенными средствами. А если он перейдет в военную фазу, тогда НАТО, конечно, примет в нем участие на стороне Косово. Обострение произошло, потому что к этому целенаправленно шло так называемое правительство Косово. Нужно было окончательно интегрировать этот регион в систему политической власти, соответственно, лишить Сербию каких-либо надежд на урегулирование этого конфликта с учетом ее интересов. Это естественная, ползучая экспансия. Она натолкнулась на нежелание сербского руководства, потому что абсолютно никакая политическая власть в Сербии не удержится, если Коссово будет признано окончательно потерянным для нее. В данном случае любая политическая партия, любая политическая сила в Сербии будет подорвана согласием на эти действия.Военный конфликт возможен, в том числе с участием и натовских сил. Потому что, с одной стороны, есть профессиональная, достаточно хорошо подготовленная и мотивированная сербская армия. С другой стороны, есть бандитское государство и бандитские вооруженные силы Косово. Конечно, такое столкновение будет не в пользу Косово, это все прекрасно понимают. Поэтому НАТО, безусловно, займет прокосовскую позицию и обязательно будет участвовать на стороне косовских бандитов. Это совершенно определенно, здесь сомневаться не нужно. И сербы, кстати сказать, это тоже хорошо понимают, поэтому, я полагаю, они постараются удержаться от прямого военного столкновения, насколько это будет возможно. Потому что повторение ситуации 1999 года будет неизбежно при таком сценарии развития конфликта.С политико-дипломатической точки зрения Россия занимает четкую позицию - просербскую. И не стоит думать, что здесь что-то изменится. Конечно, Москва поддерживает сербов и в политико-дипломатическом плане, и в международных институтах. Но, к сожалению, сейчас это не является главным фактором. Хотя, безусловно, мы какие-то действия - в соответствии с резолюцией Совбеза - против сербов не допустим. Ни мы, ни китайцы. С другой стороны, с военно-технической точки зрения мы мало что можем сделать для Сербии. Потому что даже несостоявшийся визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград показал, что Сербия по сути дела блокирована натовскими государствами и сколько-нибудь серьезную поддержку извне она получить не сможет. Все, что она получила, это наши вертолеты и истребители МиГ , и вряд ли Сербия что-то сможет получить дополнительно.Это очередной очаг конфликта в Европе, тем более на Балканах, который, вполне возможно, закончится очередным массовым исходом. Надо просто помнить, что все конфликты, которые были на территории Югославии, были кровавыми, с десятками тысяч смертей. И в данном случае, если такой конфликт все-таки произойдет, то для Европы это будет серьезная проблема. Дестабилизация будет не только в странах бывшей Югославии, но и на всех Балканах.Мой прогноз, что, к сожалению, это будет тягучий конфликт, когда стороны будут преследовать свои цели. А эти цели расходящиеся. Цели Косово - это абсолютный суверенитет и окончательное выдавливание сербов со своей территории. Цель сербов - это сохранение хотя бы формальных оснований для того, чтобы считать Косово частью территории Сербии. При этом НАТО постарается избежать участия в конфликте в том случае, если он будет развиваться невоенными средствами. А если он перейдет в военную фазу, тогда НАТО, конечно, примет в нем участие на стороне Косово. Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Напомним, что с 1 августа власти самопровозглашенного Косово планировали запретить на территории республики сербские документы и автомобильные номера. В результате в приграничных районах начала обострятся ситуация, из-за чего туда начали направлять полицию и бронетехнику. Чтобы остановить спецназ, сербы начали блокировать дороги, после чего начались стычки с силовиками. В результате власти в Приштине решили перенести начало действия запрета на 1 сентября.