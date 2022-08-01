Замглавы Херсонской области Стремоусов назвал Украину «американской корпорацией»

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА «Новости», что Украина превратилась в «американскую корпорацию».
«Она (Украина — «Газета.Ru») с 2014 года после госпереворота превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и минобороны», — приводит его слова агентство.
Стремоусов также назвал «иллюзией» представление о независимой Украине и добавил, что в США воспринимали ее как свою территорию.
«Украина давно не принадлежит украинцам, в ней давно выборы проводились без выбора. За украинский народ все решали за океаном», — отметил глава Херсонской области.
Ранее Стремоусов счел ошибкой нахождение региона в составе Украины.
Накануне он предложил расширить географию специальной военной операции на Украине, заявляя о необходимости взять под контроль Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и всю Запорожскую области. Также политик выразил надежду, что в будущем состоится трибунал для «военных преступников Зеленского, Турчинова, Порошенко».