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10 минут назад

Иран заявил о нежелании создавать ядерное оружие

Lenta.ru

Тегеран не будет использовать свои технические возможности для создания ядерного оружия (ЯО), хоть и имеет для этого все необходимое, заявил глава ядерной программы Ирана Мохаммад Эслами. Об этом сообщает агентство Reuters.

В Иране высказались о создании ядерного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У Ирана есть техническая возможность, чтобы создавать атомные бомбы, но такая программа не стоит на повестке дня», — заявил он о нежелании страны создавать ЯО.

Согласно материалам СМИ, Иран уже обогащает уран до 60 процентов, что превышает предельный уровень в 3,67 процента, который является достаточным для использования в ядерной энергетике. Для полноценного создания ядерного оружия массового поражения необходим уран, обогащенный до 90 процентов.

Ранее вышеуказанный уровень был установлен в Совместном всеобъемлющем плане действий 2015 года, из которого в 2018 году в одностороннем порядке вышли США, наложив на Тегеран дополнительные санкции.

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