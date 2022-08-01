В Иране высказались о создании ядерного оружия

Тегеран не будет использовать свои технические возможности для создания ядерного оружия (ЯО), хоть и имеет для этого все необходимое, заявил глава ядерной программы Ирана Мохаммад Эслами. Об этом сообщает агентство Reuters.

«У Ирана есть техническая возможность, чтобы создавать атомные бомбы, но такая программа не стоит на повестке дня», — заявил он о нежелании страны создавать ЯО.

Согласно материалам СМИ, Иран уже обогащает уран до 60 процентов, что превышает предельный уровень в 3,67 процента, который является достаточным для использования в ядерной энергетике. Для полноценного создания ядерного оружия массового поражения необходим уран, обогащенный до 90 процентов.