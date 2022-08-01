В Херсоне назвали исторической ошибкой нахождение региона в составе Украины

Херсонская область является исторически русской землей, а нахождение региона в составе Украины было исторической ошибкой, которая вскоре будет исправлена. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие», — напомнил Стремоусов, подчеркивая, что «Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений».

По его словам, сейчас в регионе активно готовятся к проведению референдума по вхождению в состав России.

Накануне Стремоусов предложил расширить географию специальной военной операции на Украине, заявляя о необходимости взять под контроль Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и всю Запорожскую области. Также он выразил надежду, что в будущем состоится трибунал для «военных преступников Зеленского, Турчинова, Порошенко».