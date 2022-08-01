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26 минут назад

Замглавы херсонской администрации Стремоусов счел ошибкой нахождение региона в составе Украины

Газета.Ru

Херсонская область является исторически русской землей, а нахождение региона в составе Украины было исторической ошибкой, которая вскоре будет исправлена. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

В Херсоне назвали исторической ошибкой нахождение региона в составе Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие», — напомнил Стремоусов, подчеркивая, что «Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений».

По его словам, сейчас в регионе активно готовятся к проведению референдума по вхождению в состав России.

Накануне Стремоусов предложил расширить географию специальной военной операции на Украине, заявляя о необходимости взять под контроль Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и всю Запорожскую области. Также он выразил надежду, что в будущем состоится трибунал для «военных преступников Зеленского, Турчинова, Порошенко».

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

В мире,Армия,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,
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