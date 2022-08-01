«Везде позорится»: турки осудили поступок Макрона на встрече с главой МИД Бенина

Читатели турецкого издания Haber7 негативно восприняли то, как себя вел президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с министром иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси.

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Первый нюанс, на который обратили внимание граждане, - неожиданное касание французского лидера плеча главы бенинского МИД. После этого второй почистил это место. Для многих комментаторов такое поведение свидетельствует о пренебрежении к Макрону, который некорректно себя повел.

Один из комментаторов заявил, что президент Франции «везде делает глупости и позорится».

«Непрофессионально прикасаться к кому-то во время встречи такого высокого уровня. В данном случае уместно только рукопожатие. У Макрона отсутствуют манеры», — написал один из пользователей.

Другой читатель указал на то, что Европа всегда была примером для многих государств, однако сейчас она уже не выглядит достойно, так как зачастую проявляет высокомерие.

«У Макрона кровавые руки. В любом случае принимать его в стране — большая ошибка», — написал один из пользователей.

Другой же считает, что поступок Агбенонси является обоснованным.

«Места, к которым прикасаются европейцы, пачкаются», — подчеркнул юзер.