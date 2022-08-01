В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
34 минуты назад

«Везде позорится»: турки осудили поступок Макрона на встрече с главой МИД Бенина

Лера Букина

Читатели турецкого издания Haber7 негативно восприняли то, как себя вел президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с министром иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси.

«Везде позорится»: турки осудили поступок Макрона на встрече с главой МИД Бенина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый нюанс, на который обратили внимание граждане, - неожиданное касание французского лидера плеча главы бенинского МИД. После этого второй почистил это место. Для многих комментаторов такое поведение свидетельствует о пренебрежении к Макрону, который некорректно себя повел.

Лавров напомнил об этике после слов Макрона о связях России и Африки

Один из комментаторов заявил, что президент Франции «везде делает глупости и позорится».

«Непрофессионально прикасаться к кому-то во время встречи такого высокого уровня. В данном случае уместно только рукопожатие. У Макрона отсутствуют манеры», — написал один из пользователей.

Другой читатель указал на то, что Европа всегда была примером для многих государств, однако сейчас она уже не выглядит достойно, так как зачастую проявляет высокомерие.

«У Макрона кровавые руки. В любом случае принимать его в стране — большая ошибка», — написал один из пользователей.

Другой же считает, что поступок Агбенонси является обоснованным.

«Места, к которым прикасаются европейцы, пачкаются», — подчеркнул юзер.

Французский лидер в конце июля совершил турне по странам Африки. Ему удалось посетить Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау.

В мире,Эммануэль Макрон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители