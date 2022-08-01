СМИ назвали дату возможного прибытия Пелоси на Тайвань

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань завтра, 2 августа, а встретиться с главой островной администрации 3 августа. Об этом заявила местная газета China Times со ссылкой на собственные источники, пишет РИА Новости.
При этом министерство иностранных дел Тайваня информацию пока не подтверждает.
Напомним, что 29 июля Пелоси начала дипломатическое турне по странам Юго-Восточной Азии. В планах спикера вошли визит в Сингапур, Японию и Южную Корею. Однако широкое внимание к поездке привлек возможный визит политика на Тайвань, который крайне негативно восприняли в Китае.
В результате перед вылетом самолета Пелоси из США Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала интенсивные учения в проливе между материком и островом. Кроме того, китайские газеты призвали сбить воздушное судно, если оно возьмет курс на Тайвань. В ответ США направили к островку свою авианосную группировку.
Ранее сообщалось, что самолет политика может приземлиться в Тайване под предлогом неисправности или необходимости дозаправки. Китайские СМИ заявили, что в таком случае Пекин предложит свои воздушные гавани.