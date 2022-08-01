СМИ назвали дату возможного прибытия Пелоси на Тайвань

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань завтра, 2 августа, а встретиться с главой островной администрации 3 августа. Об этом заявила местная газета China Times со ссылкой на собственные источники, пишет РИА Новости.

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При этом министерство иностранных дел Тайваня информацию пока не подтверждает.

Напомним, что 29 июля Пелоси начала дипломатическое турне по странам Юго-Восточной Азии. В планах спикера вошли визит в Сингапур, Японию и Южную Корею. Однако широкое внимание к поездке привлек возможный визит политика на Тайвань, который крайне негативно восприняли в Китае.

В результате перед вылетом самолета Пелоси из США Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала интенсивные учения в проливе между материком и островом. Кроме того, китайские газеты призвали сбить воздушное судно, если оно возьмет курс на Тайвань. В ответ США направили к островку свою авианосную группировку.