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39 минут назад

СМИ назвали дату возможного прибытия Пелоси на Тайвань

Никита Бородкин

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань завтра, 2 августа, а встретиться с главой островной администрации 3 августа. Об этом заявила местная газета China Times со ссылкой на собственные источники, пишет РИА Новости.

СМИ назвали дату возможного прибытия Пелоси на Тайвань
Фото: ReutersReuters

При этом министерство иностранных дел Тайваня информацию пока не подтверждает.

Напомним, что 29 июля Пелоси начала дипломатическое турне по странам Юго-Восточной Азии. В планах спикера вошли визит в Сингапур, Японию и Южную Корею. Однако широкое внимание к поездке привлек возможный визит политика на Тайвань, который крайне негативно восприняли в Китае.

В результате перед вылетом самолета Пелоси из США Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала интенсивные учения в проливе между материком и островом. Кроме того, китайские газеты призвали сбить воздушное судно, если оно возьмет курс на Тайвань. В ответ США направили к островку свою авианосную группировку.

Ранее сообщалось, что самолет политика может приземлиться в Тайване под предлогом неисправности или необходимости дозаправки. Китайские СМИ заявили, что в таком случае Пекин предложит свои воздушные гавани.

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