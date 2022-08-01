В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Экс-соратник Зеленского: НАТО помешало Киеву прекратить войну

Ura.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский хотел, но не смог закончить конфликт в Донбассе из-за того, что этого не хотели западные страны, которые входят в Североатлантический альянс. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал бывший депутат от партии Зеленского Алексей Ковалев.

«Я думаю, он хотел это сделать, мы бы как члены парламента его поддержали. Однако наступил 2022 год, и мы увидели другого Зеленского, который изменил все на 180 градусов», — отметил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Луганская и Донецкая народная республики выступили против прозападной политики Украины и собирались стать самостоятельными территориями. Однако руководство страны не согласилось с такими действиями, и в течение восьми лет ВСУ и нацбаты регулярно обстреливали жителей Донбасса.

"Очень тяжелая ситуация": Зеленский записал обращение о Донбассе

В итоге президент РФ Владимир Путин для защиты людей Донбасса объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Цель российских военных — демилитаризация и денацификация. На данный момент от ВСУ и нацбатов освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Алексей Ковалев,Владимир Путин,НАТО,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители