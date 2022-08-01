Президент Украины Владимир Зеленский хотел, но не смог закончить конфликт в Донбассе из-за того, что этого не хотели западные страны, которые входят в Североатлантический альянс. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал бывший депутат от партии Зеленского Алексей Ковалев.

«Я думаю, он хотел это сделать, мы бы как члены парламента его поддержали. Однако наступил 2022 год, и мы увидели другого Зеленского, который изменил все на 180 градусов», — отметил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Луганская и Донецкая народная республики выступили против прозападной политики Украины и собирались стать самостоятельными территориями. Однако руководство страны не согласилось с такими действиями, и в течение восьми лет ВСУ и нацбаты регулярно обстреливали жителей Донбасса.