Латвия приостановила упрощенный формат поездок из приграничных регионов РФ

Латвия с 1 августа приостанавливает действие упрощенного формата въезда для граждан России из приграничных регионов. Как сообщает радио «Спутник», в МИД Латвии подчеркнули, что выдача приграничных разрешений была приостановлена на фоне спецоперации России на Украине.

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Оформление разрешений проводилось в латвийском консульстве в Пскове, которое закрыло свою работу по решению властей.

Напомним, что соглашение между Латвией и Россией о выдаче разрешений на въезд по упрощенной системе для жителей приграничных регионов обеих стран действовало с 2010 года.