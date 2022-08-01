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1 час назад

Латвия приостановила упрощенный формат поездок из приграничных регионов РФ

Никита Бородкин

Латвия с 1 августа приостанавливает действие упрощенного формата въезда для граждан России из приграничных регионов. Как сообщает радио «Спутник», в МИД Латвии подчеркнули, что выдача приграничных разрешений была приостановлена на фоне спецоперации России на Украине.

Латвия приостановила упрощенный формат поездок из приграничных регионов РФ
Фото: ReutersReuters

Оформление разрешений проводилось в латвийском консульстве в Пскове, которое закрыло свою работу по решению властей.

Напомним, что соглашение между Латвией и Россией о выдаче разрешений на въезд по упрощенной системе для жителей приграничных регионов обеих стран действовало с 2010 года.

Ранее Латвия призывала остальные страны Евросоюза также отказать жителям России в выдаче разрешений на въезд. В частности, на аналогичные меры согласились власти Эстонии, которые прекратили выдачу учебных виз и видов на жительство.

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