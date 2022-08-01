Украинцев выгнали с пляжа в Черногории из-за флага

Украинцев выгнали с черногорского пляжа из-за флага Украины, который они повесили на шезлонг. Как сообщает телеканал «360», на группу людей пожаловались другие отдыхающие, которых смутило полотно.

Сторонников киевского режима начали выпроваживать сотрудники пляжа. В результате завязался словесный конфликт, в ходе которого украинцы сперва пытались поспорить с работниками и применить силу, но впоследствии все же послушались и покинули пляж, пригрозив обращением в полицию.

Напомним, что в мае украинские беженцы, проживающие в немецком Вульфене, попытались сжечь флаг России и спалили дом, который им предоставили местные жители.