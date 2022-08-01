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1 час назад

Украинцев выгнали с пляжа в Черногории из-за флага

Никита Бородкин

Украинцев выгнали с черногорского пляжа из-за флага Украины, который они повесили на шезлонг. Как сообщает телеканал «360», на группу людей пожаловались другие отдыхающие, которых смутило полотно.

Сторонников киевского режима начали выпроваживать сотрудники пляжа. В результате завязался словесный конфликт, в ходе которого украинцы сперва пытались поспорить с работниками и применить силу, но впоследствии все же послушались и покинули пляж, пригрозив обращением в полицию.

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Напомним, что в мае украинские беженцы, проживающие в немецком Вульфене, попытались сжечь флаг России и спалили дом, который им предоставили местные жители.

Свой эксперимент по сжиганию триколора они снимали на видео — в один момент пламя перекинулось на дом и в результате он выгорел изнутри.

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