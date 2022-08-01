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17 минут назад

Стремидловский рассказал, что в Польше задумались о расплате за поддержку Украины

FBM.ru

Польские СМИ стали все чаще предполагать, как будут развиваться события, если украинская армия не сможет победить, что польское руководство будет делать в этой ситуации. Мыслями об этом поделился Станислав Стремидловский, эксперт по польскому вопросу, пишет “Украина.ру”.

В Польше задумались о расплате за поддержку Украины
Фото: FBM.ruFBM.ru

Стремидловский как пример представил публикацию из СМИ под названием Rzeczpospolita. Публикация имела название “Что, если Украина проиграет”.

В данной публикации автор намерен обсудить вариант, где победа Украины спорная. Ведь россиянам удается “по кускам” отбирать все больше земель. Помимо этого стоит объективно признаться, что нет возможности сопоставить потенциал Киева и Москвы в плане военном и экономическом. И такое развитие ситуации подводит лишь к одному итогу. А именно необходимо обозначить “вопрос о сделке”, которая должна состояться со сторонами конфликта.

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Эксперт утверждает, что поляки и их руководство осознают, что РФ будет помнить совершенно все. И Польша продемонстрировала свою позицию, поддержав украинцев во всех вопросах, а также ее желании воевать с РФ. Эксперт приходит к выводу, что “Москва рано или поздно предъявит счет Варшаве”.

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