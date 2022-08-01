В Польше задумались о расплате за поддержку Украины

Польские СМИ стали все чаще предполагать, как будут развиваться события, если украинская армия не сможет победить, что польское руководство будет делать в этой ситуации. Мыслями об этом поделился Станислав Стремидловский, эксперт по польскому вопросу, пишет “Украина.ру”.
Стремидловский как пример представил публикацию из СМИ под названием Rzeczpospolita. Публикация имела название “Что, если Украина проиграет”.
В данной публикации автор намерен обсудить вариант, где победа Украины спорная. Ведь россиянам удается “по кускам” отбирать все больше земель. Помимо этого стоит объективно признаться, что нет возможности сопоставить потенциал Киева и Москвы в плане военном и экономическом. И такое развитие ситуации подводит лишь к одному итогу. А именно необходимо обозначить “вопрос о сделке”, которая должна состояться со сторонами конфликта.
Эксперт утверждает, что поляки и их руководство осознают, что РФ будет помнить совершенно все. И Польша продемонстрировала свою позицию, поддержав украинцев во всех вопросах, а также ее желании воевать с РФ. Эксперт приходит к выводу, что “Москва рано или поздно предъявит счет Варшаве”.