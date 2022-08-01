В Польше задумались о расплате за поддержку Украины

Польские СМИ стали все чаще предполагать, как будут развиваться события, если украинская армия не сможет победить, что польское руководство будет делать в этой ситуации. Мыслями об этом поделился Станислав Стремидловский, эксперт по польскому вопросу, пишет “Украина.ру”.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Стремидловский как пример представил публикацию из СМИ под названием Rzeczpospolita. Публикация имела название “Что, если Украина проиграет”.

В данной публикации автор намерен обсудить вариант, где победа Украины спорная. Ведь россиянам удается “по кускам” отбирать все больше земель. Помимо этого стоит объективно признаться, что нет возможности сопоставить потенциал Киева и Москвы в плане военном и экономическом. И такое развитие ситуации подводит лишь к одному итогу. А именно необходимо обозначить “вопрос о сделке”, которая должна состояться со сторонами конфликта.