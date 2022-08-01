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27 минут назад

Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы

Никита Бородкин

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Как сообщает ТАСС, об этом информируют источники CNN Türk.

Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что по данным Минобороны Турции, в 8:30 мск из порта должно было выйти судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженное кукурузой. При этом в ведомстве отправку корабля пока официально не подтвердили.

«Это урок для ЕС и США». К чему приведет «зерновая» сделка России и Турции

Напомним, что 22 июля Россия и Украина при содействии ООН и Турции подписали в Стамбуле договоры о содействии поставок сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Документы предполагают транспортировку товаров из Украины по Черному морю до Стамбула, откуда его будут перенаправлять в другие страны, а также участие ООН в снятии ограничений с России на экспорт.

Отметим, что ранее главным препятствием для вывоза грузов из Украины морем были мины, которыми Киев заблокировал свои порты. Благодаря переговорам украинская сторона согласилась направить корабли по безопасным путям под контролем вооруженных сил страны. Отмечается, что после передачи в Стамбуле судна будут браться под контроль капитанов других стран.

Ранее в ООН сообщали, что «зерновая сделка» позволит поставить на мировой рынок 23 млн тонн украинского зерна.

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