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32 минуты назад

Еще одна страна захотела присоединиться к БРИКС

Алиса Селезнёва

По словам президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, власти страны заинтересованы в присоединении к БРИКС. Об этом пишет телеканал Al Mayadeen.

Еще одна страна захотела присоединиться к БРИКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации», - пояснил он.

Объединение БРИКС, в которое в настоящий момент входят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, было создано в 2006 году. В конце июня заявки на вступление в организацию подали Иран и Аргентина. Также стало известно, что вопрос вступления в БРИКС рассматривают Саудовская Аравия, Египет и Турция.

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Замдиректора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев отметил, на прошедшем в Китае саммите принято решение «о начале обсуждения модальностей, принципов и критериев процесса расширения».

В мире,Павел Князев,МИД России,БРИКС,
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