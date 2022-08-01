Еще одна страна захотела присоединиться к БРИКС

По словам президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, власти страны заинтересованы в присоединении к БРИКС. Об этом пишет телеканал Al Mayadeen.
«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации», - пояснил он.
Объединение БРИКС, в которое в настоящий момент входят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, было создано в 2006 году. В конце июня заявки на вступление в организацию подали Иран и Аргентина. Также стало известно, что вопрос вступления в БРИКС рассматривают Саудовская Аравия, Египет и Турция.
Замдиректора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев отметил, на прошедшем в Китае саммите принято решение «о начале обсуждения модальностей, принципов и критериев процесса расширения».