Еще одна страна захотела присоединиться к БРИКС

По словам президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, власти страны заинтересованы в присоединении к БРИКС . Об этом пишет телеканал Al Mayadeen.

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации», - пояснил он.

Объединение БРИКС, в которое в настоящий момент входят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, было создано в 2006 году. В конце июня заявки на вступление в организацию подали Иран и Аргентина. Также стало известно, что вопрос вступления в БРИКС рассматривают Саудовская Аравия, Египет и Турция.