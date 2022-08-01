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35 минут назад

Раскрыты подробности отправки первого судна с украинским зерном

Никита Бородкин

Первое судно, загруженное украинским зерном, покинет одесский порт утром 1 августа и направится в Ливан. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в министерстве обороны Турции.

Раскрыты подробности отправки первого судна с украинским зерном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне выйдет из порта в 8:30 по мск. По информации ведомства, на борту находится кукуруза, однако сколько тонн — не сообщается.

Напомним, что 22 июля Россия и Украина при содействии Турции и ООН подписали соглашения о поставке российских продуктов на мировой рынок и также об участии Москвы в вывозе украинского зерна. «Зерновая сделка» предполагает транспортировку товаров из Украины по Черному морю до Стамбула, откуда его будут перенаправлять в другие страны.

Отмечается, что движение кораблей будут контролировать в Турции и ООН, в том числе отслеживая с помощью спутников в Координационном центре в Стамбуле, который был создан специально для этой цели.

Ранее основным из препятствий для транспортировки грузов морем были мины, которые Киев разместил в своих портах. После переговоров украинская сторона согласилась разминировать часть акватории и направить корабли по безопасным путям под контролем вооруженных сил страны.

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