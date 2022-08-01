СМИ: ВСУ готовят наступление на Херсон

Украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, ранее взятый под контроль Вооруженными силами РФ, сообщает Ura.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.
В материале говорится о том, что Киев переключил свое внимание на южные районы страны, так как Херсон является для российской стороны важным стратегическим пунктом - эта территория открывает доступ в направлении Одессы. Если планы Киева потерпят неудачу, это ослабит поддержку борьбы Киева Западом.
"Неудачная кампания может вызвать новые призывы к урегулированию путем переговоров, особенно из тех частей Западной Европы, где поставки российского природного газа сократились", — отмечает автор статьи.
Российские войска взяли Херсон "без особых усилий", пишет издание. Между тем советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире YouTube-канала, что Киеву придется отложить уже анонсированный поход, так как ВС РФ готовят наступление и ВСУ будут ждать "перехода от наступления к обороне".