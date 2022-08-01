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22 минуты назад

The Wall Street Journal: ВСУ готовят наступление на Херсон

Газета.Ru

Украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, ранее взятый под контроль Вооруженными силами РФ, сообщает Ura.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

СМИ: ВСУ готовят наступление на Херсон
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

В материале говорится о том, что Киев переключил свое внимание на южные районы страны, так как Херсон является для российской стороны важным стратегическим пунктом - эта территория открывает доступ в направлении Одессы. Если планы Киева потерпят неудачу, это ослабит поддержку борьбы Киева Западом.

"Неудачная кампания может вызвать новые призывы к урегулированию путем переговоров, особенно из тех частей Западной Европы, где поставки российского природного газа сократились", — отмечает автор статьи.

Российские войска взяли Херсон "без особых усилий", пишет издание. Между тем советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире YouTube-канала, что Киеву придется отложить уже анонсированный поход, так как ВС РФ готовят наступление и ВСУ будут ждать "перехода от наступления к обороне".

В мире,Алексей Арестович,Верховный суд,
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