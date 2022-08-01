СМИ: ВСУ готовят наступление на Херсон

Украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, ранее взятый под контроль Вооруженными силами РФ, сообщает Ura.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В материале говорится о том, что Киев переключил свое внимание на южные районы страны, так как Херсон является для российской стороны важным стратегическим пунктом - эта территория открывает доступ в направлении Одессы. Если планы Киева потерпят неудачу, это ослабит поддержку борьбы Киева Западом.

"Неудачная кампания может вызвать новые призывы к урегулированию путем переговоров, особенно из тех частей Западной Европы, где поставки российского природного газа сократились", — отмечает автор статьи.