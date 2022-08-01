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17 минут назад

Назван «худший сценарий» для Украины из-за эскалации на Тайване

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

США переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня в случае эскалации на китайском острове, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.

Назван худший сценарий для Украины из-за эскалации на Тайване
Фото: ТАССТАСС

«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня», – заявил собеседник Politico.

Источник издания отметил, что пока ситуация на Тайване не вызывает беспокойство у НАТО.

«Пока нет, но она может легко обостриться», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Газета также процитировала сотрудников внешнеполитических ведомств, по мнению которых «словесная война» между США и Китаем из-за острова может легко обостриться, и за ней пристально следят в европейских столицах.

В Китае перечислили семь «грехов» США на Украине

Напомним, спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии. Китай пригрозил, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. Позднее стало известно, что планах Пелоси посещение Тайваня не указано.

Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США.

В мире,Нэнси Пелоси,НАТО,Конгресс США,
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