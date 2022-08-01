Стало известно число заявок на украинскую визу от россиян

Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко назвал число заявок от россиян на получение украинской визы. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам Демченко, за месяц действия введенного Украиной визового режима с Россией заявку на получение соответствующего документа подали 80 россиян.

При этом он уточнил, что никто из российских граждан визу пока не получил.