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11 минут назад

На Украине назвали число заявок на визу от россиян

Lenta.ruиещё 8

Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко назвал число заявок от россиян на получение украинской визы. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно число заявок на украинскую визу от россиян
Фото: ТАССТАСС

По словам Демченко, за месяц действия введенного Украиной визового режима с Россией заявку на получение соответствующего документа подали 80 россиян.

При этом он уточнил, что никто из российских граждан визу пока не получил.

Украина ввела визовый режим для россиян 1 июля. Сообщалось, что граждане РФ могут оформить необходимые для въезда в республику документы в визовых центрах VFS Global в ряде российских городов.

В мире,Андрей Демченко,
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