В мире снизилась заболеваемость COVID-19

В мире снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. За минувшую неделю заболело 6,6 млн человек, что на 0,6 млн меньше, чем неделей ранее.
Как сообщает ТАСС, скончалось из-за ковида за семь прошедших дней около 15 тысяч человек.
Однако есть страны, где, наоборот, показатели заболеваемости все еще очень высокие. Это Германия, Турция, Япония, Индонезия и Малайзия.
Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что за последние сутки коронавирус выявили ещё у 12 498 россиян. Таким образом, общее число инфицированных ковидом стране к утру 31 июля достигло 18 601 719. Госпитализировано за сутки — 982.