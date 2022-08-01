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15 минут назад

В мире снизилась заболеваемость COVID-19

Свободная пресса

В мире снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. За минувшую неделю заболело 6,6 млн человек, что на 0,6 млн меньше, чем неделей ранее.

В мире снизилась заболеваемость COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает ТАСС, скончалось из-за ковида за семь прошедших дней около 15 тысяч человек.

Однако есть страны, где, наоборот, показатели заболеваемости все еще очень высокие. Это Германия, Турция, Япония, Индонезия и Малайзия.

Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что за последние сутки коронавирус выявили ещё у 12 498 россиян. Таким образом, общее число инфицированных ковидом стране к утру 31 июля достигло 18 601 719. Госпитализировано за сутки — 982.

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