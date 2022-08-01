В мире снизилась заболеваемость COVID-19

В мире снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. За минувшую неделю заболело 6,6 млн человек, что на 0,6 млн меньше, чем неделей ранее.

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Как сообщает ТАСС, скончалось из-за ковида за семь прошедших дней около 15 тысяч человек.

Однако есть страны, где, наоборот, показатели заболеваемости все еще очень высокие. Это Германия, Турция, Япония, Индонезия и Малайзия.