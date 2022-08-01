Боррель оценил решение Косова отложить замену паспортов сербов

ЕС одобряет действия непризнанного государства Косово, решившего отложить действия по замене личных документов сербов, проживающих на его территории. Об этом сообщил глава дипломатии Еропейского союза Жозеп Боррель.

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«Приветствуем решение Косова отложить принятие мер на 1 сентября», - указал он в своем аккаунте в Twitter.

С учетом этого изменения европейские власти ждут, что косовские сербы незамедлительно разберут баррикады, выстроенные в Косовска-Митровице.