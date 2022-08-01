В НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию в Косово

Международные силы безопасности в самопровозглашенной республике Косово (КФОР) под эгидой НАТО заявили, что готовы в любой момент вмешаться в ситуацию и обеспечить защиту края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное заявление КФОР.

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Как говорится в сообщении, КФОР могут принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность и спокойную обстановку в Косово в соответствии с мандатом ООН. Уточняется, что глава КФОР контактирует со всеми сторонами конфликта.

В пресс-релизе КФОР отмечается, что они продолжат наблюдать за ситуацией и вмешаются, если вспыхнувший конфликт выйдет из-под контроля.

Ранее сообщалось, что ситуация в самопровозглашенной республике Косово и Метохии обострилась после закрытия КПП на административной линии с Сербией. На севере республики местные жители вышли на акции протеста и перекрыли движение на основных магистралях. В нескольких городах на севере Косова звучали воздушные сирены, людей просили оставаться в домах и не подходить к окнам. Полицейские подразделения были призваны к мобилизации.