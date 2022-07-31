Вучич выступил с обращением по ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к нации по поводу ситуации, сложившейся в Косово. Его выступление транслировалось по телеканалу RTS.
Лидер Сербии заявил, что республика будет «молиться о мире», но если гонения продолжатся — Сербия победит. Также Вучич призвал представителей больших стран, признавших Косово, позаботиться о международном праве и не дать Приштине вызвать конфликт.
Я прошу албанцев понять, я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту. Но я также прошу представителей могущественных и больших стран, признавших независимость Косово, немного позаботиться о международном праве, быть поосторожнее с реальностью и не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт, — сказал сербский президент.
Однако, отметил Вучич, если начнутся гонения на сербов, издевательства над ними и убийства, то «Сербия победит».
Ранее полиция самопровозглашённой республики Косово заявила, что в сторону ее сотрудников прозвучали выстрелы в ходе напряженности на севере края. Пострадавших нет.