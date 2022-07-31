В парламенте Сербии допустили масштабные столкновения в Косово

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти совершенно непредсказуем, в регионе возможны масштабные столкновения. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Kurir глава комитета по Косову и Метохии Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Милован Дрецун.

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"Альбин Курти ведет себя как турист, он не ведет себя как рациональный политик, он полностью непредсказуем, и его никто не поддерживает. Вселяет надежду тот факт, что на Приштину сейчас направлены активные дипломатические усилия, однако нельзя исключать, что дойдет до широкомасштабных столкновений. Ситуация может быть драматичной, если Курти не образумится", - сказал депутат.

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Ранее в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич заявил, что ситуация в Косове и Метохии для сербов максимально усложнилась. Он предупредил о планах Приштины объявить с понедельника недействительными сербские документы.

Курти проинформировал, что проживающим в крае сербам нужно перерегистрировать свои автомобили по нормам непризнанного государства до 30 сентября. В свою очередь Вучич сообщил, что Приштина с 30 сентября планирует запретить въезжать в край по сербским внутренним документам, а также на машинах с номерными знаками, выданными властями Сербии.