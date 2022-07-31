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59 минут назад

Выигравший в лотерею более миллиарда долларов получит лишь треть суммы

Майк Габриелян

Американец, выигравший в лотерею $1,337 млрд, сможет сразу получить только $780,5 млн. Почти половина из них уйдет на налоги, сообщает Bloomberg.

Выигравший в лотерею более миллиарда долларов получит лишь треть суммы
Фото: ReutersReuters

Полную сумму выигрыша можно получить, согласившись на ежегодные выплаты в течение 29 лет. Однако большинство победителей лотерей выбирают единовременную выплату, и она меньше. В данном случае - $780,5 млн.

При этом после выплаты всех налогов победителю достанется только $433,7 млн.

Известно, что счастливец купил билет лотереи компании Mega Millions в магазине на АЗС в пригороде Чикаго.

Выигрышными номерами стали 13, 36,45,57, 67, 14.

«Мы очень рады стать свидетелями одного из крупнейших выигрышей джекпота в истории Mega Millions. Мы очень хотим узнать, кто победил, и с нетерпением ждем возможности поздравить его в ближайшее время!», — заявил директор лотереи Пэт Макдональд.

По состоянию на полдень субботы победитель не объявился.

Эксперты уже предупредили, что «есть мошенники и другие люди, которые следят за крупными победителями» и неожиданное богатство может подвергнуть победителя лотереи физической опасности. Поэтому «конфиденциальность означает безопасность».

Магазин, продавший выигрышный билет, также получит полмиллиона долларов. Клерк в магазине сказал, что не был официально уведомлен о том, что он продал выигрышный билет. Он узнал об этом от репортеров.

Джекпот стал таким большим, потому что с 15 апреля никто не мог угадать шесть номеров, сумма накопилась за 29 розыгрышей.

В Mega Millions играют в 45 штатах, а также в Вашингтоне, и на Виргинских островах.

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