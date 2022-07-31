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4 минуты назад

Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии

Газета.Ru

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии, передает телеканал "360". Он добавил, что к Яринье и Брняк уже отправились отряды албанских полицейских.

Вучич: армия Косова планирует в полночь напасть на Сербию
Фото: ReutersReuters

"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на границе Косово и Сербии слышны выстрелы и воздушная тревога. По данным издания, косовские албанцы собираются в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы. После 18.00 (19.00 мск) в городе зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады, дороги блокируются.

СМИ сообщили о сигналах тревоги в Косово

Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанские власти непризнанной республики Косово "готовят ад" для местных сербов, принимая решение о прекращении действия там сербских документов.

В мире,Александр Вучич,
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