Вучич: армия Косова планирует в полночь напасть на Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии, передает телеканал "360". Он добавил, что к Яринье и Брняк уже отправились отряды албанских полицейских.
"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", - сказал он.
Ранее сообщалось, что на границе Косово и Сербии слышны выстрелы и воздушная тревога. По данным издания, косовские албанцы собираются в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы. После 18.00 (19.00 мск) в городе зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады, дороги блокируются.
Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанские власти непризнанной республики Косово "готовят ад" для местных сербов, принимая решение о прекращении действия там сербских документов.