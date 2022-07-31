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5 минут назад

В США раскрыли аферу с выделенными на «помощь» Украине деньгами

Майк Габриелян

Американские финансы, выделенные на «помощь» Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, и помогают производить новое оружие. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.

В США раскрыли аферу с выделенными на «помощь» Украине деньгами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины», - сказал Макгрегор.

По его словам, огромные суммы оседают в Пентагоне в виде компенсации за переброшенные в Европу технику и ресурсы.

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На эти средства власти США оплачивают изготовление новой техники и вооружения на замену отправленному Киеву. Макгрегор назвал данную схему «замкнутым кругом и жульничеством».

Ранее в сенате США заявили о необходимости поставлять Тайваню оружие «по ленд-лизу».

В мире,Дуглас Макгрегор,Владимир Путин,Сенат США,Пентагон,
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