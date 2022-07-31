В США раскрыли аферу с выделенными на «помощь» Украине деньгами

Американские финансы, выделенные на «помощь» Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, и помогают производить новое оружие. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.
«Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины», - сказал Макгрегор.
По его словам, огромные суммы оседают в Пентагоне в виде компенсации за переброшенные в Европу технику и ресурсы.
На эти средства власти США оплачивают изготовление новой техники и вооружения на замену отправленному Киеву. Макгрегор назвал данную схему «замкнутым кругом и жульничеством».
Ранее в сенате США заявили о необходимости поставлять Тайваню оружие «по ленд-лизу».