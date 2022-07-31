Слова жены президента Ирландии об Украине вызвали политический скандал

В Ирландии разразился серьезный политический скандал. Парламентарии попросили президента Майкла Хиггинса разъяснить свою позицию по украинскому вопросу после того, как его жена Сабина опубликовала в местной прессе письмо с призывом к мирным переговорам между Киевом и Москвой. Об этом пишет The Independent.

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Сабина Хиггинс в своем послании заявила, что конфликт не закончится до тех пор, пока мировой общественности не удастся усадить за стол переговоров главу России Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

В партии Fianna Fail инцидент назвали «ужасающим» в силу того, что письмо после публикации было размещено на официальном сайте главы Ирландии.

Депутат Малкольм Бирн подчеркнул, что каждый человек имеет право на выражение своего мнения. Но не следует публиковать такого рода публицистику на официальных ресурсах.