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32 минуты назад

"Нуждается в России": в Австрии анонсировали "реквием по Европе"

Илья Родин

Экс-глава МИД Австрии, эксперт по вопросам энергобезопасности Карин Кнайсль рассказала в интервью изданию Asia Times о ситуации в европейском макрорегионе. Она подчеркнула, что страны ЕС постепенно теряют свое лидерство. Оно переходит к азиатским странам.

"Нуждается в России": в Австрии анонсировали "реквием по Европе"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитик уточнила, что европейские страны играют «все менее значительную роль в мире, как с демографической, так и с политической точек зрения».

Карин Кнайсль призналась, что в настоящее время работает над книгой с рабочим названием «Реквием по Европе». Такое название выбрано в силу произошедших в последнее время негативных экономических и геополитических изменений.

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Главы стран Евросоюза, подчеркнула эксперт, в силу традиций и привычек высокомерно относятся к Москве. В то время, как «Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе». Следовательно, возникает вопрос, не является ли ошибкой враждебное отношение к РФ, которое склоняет ее к Пекину.

Американский политолог Энн Коултер ранее во время популярного телевизионного шоу поразила своими высказываниями ведущего и гостей студии. Она потребовала прекратить поддержку Украины и обвинила западные страны в эскалации ситуации.

В мире,Карин Кнайсль,ЕС,
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