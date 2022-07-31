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1 час назад

Министр обороны Украины поблагодарил Италию за пакет военной помощи

Илья Родин

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в соцсетях, что киевские военные получили очередной пакет военной помощи. За «подарок» он поблагодарил своего итальянского коллегу Лоренцо Гуэрини и правительство Италии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Министр обороны Украины поблагодарил Италию за пакет военной помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Резников выразил слова благодарности на итальянском языке.

Он добавил также, что Киев никогда не забудет «непоколебимую поддержку» со стороны итальянских властей.

Напомним, что СМИ неоднократно сообщали о готовящихся поставках вооружений и военной техники Киеву со стороны Италии. Вместе с тем, журналисты не предоставили детальных данных о том, что входит в очередной пакет помощи.

Военный эксперт Майк Гленн ранее подверг резкой критике западные страны за то, что они не смогли создать надежную систему поставок Украине оружия и техники. Он уточнил, что нестабильные, несбалансированные поступления только затягивают конфликт.

В мире,Алексей Резников,
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