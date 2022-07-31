Министр обороны Украины поблагодарил Италию за пакет военной помощи

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в соцсетях, что киевские военные получили очередной пакет военной помощи. За «подарок» он поблагодарил своего итальянского коллегу Лоренцо Гуэрини и правительство Италии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что Резников выразил слова благодарности на итальянском языке.

Он добавил также, что Киев никогда не забудет «непоколебимую поддержку» со стороны итальянских властей.

Напомним, что СМИ неоднократно сообщали о готовящихся поставках вооружений и военной техники Киеву со стороны Италии. Вместе с тем, журналисты не предоставили детальных данных о том, что входит в очередной пакет помощи.