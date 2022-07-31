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20 минут назад

В Болгарии взорвался склад боеприпасов, поставлявший оружие на Украину

Майк Габриелян

СМИ сообщили, что в Болгарии взорвался склад боеприпасов, принадлежащий бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял вооружение на Украину в 2014 году. Информацию распространило Болгарское национальное радио (БНР).

В Болгарии взорвался склад боеприпасов, поставлявший оружие на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, взрыв прозвучал сегодня около 4 часов утра на складе боеприпасов компании ЭМКО недалеко от города Карнобат.

«Возник пожар, который сейчас потушен. Никто не пострадал. Место происшествия обследовано с помощью дрона, район будет оцеплен на 72 часа», - сообщают журналисты.

Владелец предприятия Эмилиан Гебрев пояснил БНР, что на складе хранились боеприпасы, которые были заказаны разными компаниями, но не оплачены.

«Речь не идет о человеческой ошибке. В 4.00 раздался взрыв, а потом склад загорелся. Что случилось внутри, никто пока не может сказать», - сказал Гебрев.

Ряд СМИ утверждает со ссылкой на полицию, что взрыва не было.

Ранее пресса писала, что Гебрев признавался в поставках оружия на Украину в разгар конфликта 2014 года, а также хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.

В мире,Происшествия,Эмилиан Гебрев,
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