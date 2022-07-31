В Болгарии взорвался склад боеприпасов, поставлявший оружие на Украину

СМИ сообщили, что в Болгарии взорвался склад боеприпасов, принадлежащий бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял вооружение на Украину в 2014 году. Информацию распространило Болгарское национальное радио (БНР).

По его данным, взрыв прозвучал сегодня около 4 часов утра на складе боеприпасов компании ЭМКО недалеко от города Карнобат.

«Возник пожар, который сейчас потушен. Никто не пострадал. Место происшествия обследовано с помощью дрона, район будет оцеплен на 72 часа», - сообщают журналисты.

Владелец предприятия Эмилиан Гебрев пояснил БНР, что на складе хранились боеприпасы, которые были заказаны разными компаниями, но не оплачены.

«Речь не идет о человеческой ошибке. В 4.00 раздался взрыв, а потом склад загорелся. Что случилось внутри, никто пока не может сказать», - сказал Гебрев.

Ряд СМИ утверждает со ссылкой на полицию, что взрыва не было.