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3 минуты назад

В Иране сообщили о перестрелке с талибами на границе

Илья Родин

Глава района Гильменд (Хирманд) Мейсам Баразанде заявил, что между иранскими военнослужащими и боевиками движения «Талибан»* (запрещено в РФ) произошла перестрелка. Об этом пишет агентство IRNA.

В Иране сообщили о перестрелке с талибами на границе
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что район Гильменд находится в иранской провинции Систан и Белуджистан. Регион одновременно граничит с Афганистаном и Пакистаном. Кроме того, он выходит к Оманскому заливу.

Баразанде пояснил, что «только что произошли столкновения между иранскими пограничниками и талибами на границе района Гильменд». По его словам, перестрелка продолжается в настоящее время.

Чиновник подчеркнул, что у него нет данных о причинах инцидента. Сведения о количестве пострадавших выясняются.

Напомним, что ситуация в Афганистане резко ухудшилась в мае 2021 года, после вывода американских подразделений. Талибы начали широкомасштабное наступление по всей стране. О завершении военных действий они заявили 15 августа, после взятия Кабула.

*организация запрещена в России.

В мире,Армия,Талибан,
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