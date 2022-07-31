Американцы набросились на Байдена из-за его лжи

Статья в New York Post американского писателя Майка Годвина вызвала негативную реакцию комментаторов. Пользователи раскритиковали президента США Джо Байдена за высказывания, которые он допустил в беседе с главой КНР Си Цзиньпином.

Годвин рассказал, что в четверг, 28 июля, состоялись телефонные переговоры лидеров двух крупных государств. Си Цзиньпин обсудил с Байденом вопросы региональной безопасности, предостерег от необдуманных решений и поступков. В частности, от визита американской делегации на Тайвань. Глава США якобы потребовал прекратить притеснение уйгуров.

Автор подчеркнул, что версии о том, что обсуждали лидеры, явственно разнятся. Вашингтон настаивает на том, что во время беседы были подняты именно эти темы. Официальный Китай, в свою очередь, опровергает данные США о содержании переговоров.

Комментаторы пожелали узнать реальное содержание беседы лидеров двух стран. Они попросили опубликовать стенограммы переговоров. По их мнению, власти обязаны отчитываться перед налогоплательщиками.

Пользователи отметили, что администрация президента США лжет по вопросам инфляции, рецессии, цен на газ и продукты, миграции. Следовательно, у них большее доверие вызывает версия Пекина.

Сотрудники Белого дома, безусловно, выполнят пожелания американцев, предположили читатели. Они опубликуют стенограммы. Фэнтезийную их версию.