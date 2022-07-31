СБУ поместила блогера в фильтрационный лагерь из-за русского языка

Служба безопасности Украины (СБУ) отправила блогера из Харькова Дмитрия Городецкого в «фильтрационный лагерь» из-за спора о русском языке. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Городецкий, который переехал во Львов с началом боевым действий, возмутился тем, что жители города очень агрессивно относятся к русской речи.

«Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?» — заявил блогер в одном из своих роликов.

Это, в свою очередь, разозлило президента футбольного клуба «Рух» Григория Козловского. Он обвинил блогера в «зраде» и пообещал награду в 10 тысяч гривен за информацию о его местонахождении. В итоге Городецкого выдали СБУ, которая поместила его в «фильтрационный лагерь».