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16 минут назад

СБУ отправила блогера в фильтрационный лагерь из-за спора о русском языке

Lenta.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) отправила блогера из Харькова Дмитрия Городецкого в «фильтрационный лагерь» из-за спора о русском языке. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

СБУ поместила блогера в фильтрационный лагерь из-за русского языка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Городецкий, который переехал во Львов с началом боевым действий, возмутился тем, что жители города очень агрессивно относятся к русской речи.

«Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?» — заявил блогер в одном из своих роликов.

Это, в свою очередь, разозлило президента футбольного клуба «Рух» Григория Козловского. Он обвинил блогера в «зраде» и пообещал награду в 10 тысяч гривен за информацию о его местонахождении. В итоге Городецкого выдали СБУ, которая поместила его в «фильтрационный лагерь».

Ранее власти Львовской области приняли решение полностью отказаться от использования русского языка в школах региона. Кроме того, на Украине решили исключить «тяжелую» русскую литературу из программ школ и вузов. По мнению представителей власти, страна «должна расстаться с тяжелым для украинцев наследием Российской империи».

В мире,СБУ,
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