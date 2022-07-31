Представители 16 стран хотят стать наблюдателями на референдуме в Запорожье

Представители парламентов 16 стран, в том числе Евросоюза и Северной Америки, хотят стать наблюдателями на планируемом референдуме Запорожской области о вхождении в состав России. Об этом заявил представитель областной администрации Владимир Рогов, сообщает ТАСС.
По его словам, большое количество людей из дальнего зарубежья хочет стать наблюдателями. В администрации «даже были поражены, потому что это их инициатива».
«Это депутаты национальных парламентов, федеральных земель разного уровня - всего 16 стран. Это страны Евросоюза и Северной Америки», - сказал Рогов.
Среди желающих выступить наблюдателями на референдуме в Запорожской области представители Германии, Нидерландов, Испании, Канады, Мексики, Польши, США, Франции, стран Прибалтики.
Есть кандидаты из Британии - это профессорско-преподавательский состав ведущих вузов.
«Мы их с радостью пустим. Главное, чтобы у них потом не было проблем, чтобы могли к нам добраться с учетом препон, и потом, вернувшись домой, не оказались под преследованиями», - заявил Рогов.
С такой же инициативой обратились представители всех республик бывшего СССР.
Рогов добавил, что явка на референдуме может составить около 70%. Соцопросы показывают, что большинство людей выступают за воссоединение с Россией.
Ранее власти Запорожской области обвинили Киев в попытке организовать геноцид в регионе.