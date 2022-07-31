Зеленский заявил о проблемах с урожаем на Украине

Боевые действия на Украине могут привести к двукратному падению урожая в стране. Об этом украинский президент Владимир Зеленский предупредил в Twitter.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача — предотвратить глобальный продовольственный кризис. По его словам, пока Киеву удается найти альтернативные пути для поставок своих зерновых.

Ранее стало известно, что 16 судов с украинским зерном прибудут в территориальные воды Турции 3 августа, откуда они отправятся в Сомали. Сообщалось, что караван с зерновыми с Украины будут сопровождать беспилотники.